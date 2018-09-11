《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，英國保守黨疑歐派曾提出一份有脫歐方案，但尚
未公布已胎死腹中。
英國將於明年３月２９日正式脫歐，但至今仍無全面的脫歐協議。歐盟英退談判的首席代表
巴尼耶表示，如果談判各方提出的要求是切合實際的，期望６至８周內可達成脫歐協議。
保守黨內支持脫歐人士在上周傳閱一份１４０頁的脫歐替代計劃，希望能夠更加疏遠英國與
歐盟之間的關係，但領導這份替代計劃工作的保守黨議員Ｊａｃｏｂ Ｒｅｅｓ－Ｍｏｇｇ稱，
不會發表完整的文件。（ｍｎ）
11/09/2018 15:36
【脫歐之後】據報英國保守黨疑歐派未能就脫歐替代方案達成一致
《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，英國保守黨疑歐派曾提出一份有脫歐方案，但尚
未公布已胎死腹中。
英國將於明年３月２９日正式脫歐，但至今仍無全面的脫歐協議。歐盟英退談判的首席代表
巴尼耶表示，如果談判各方提出的要求是切合實際的，期望６至８周內可達成脫歐協議。
保守黨內支持脫歐人士在上周傳閱一份１４０頁的脫歐替代計劃，希望能夠更加疏遠英國與
歐盟之間的關係，但領導這份替代計劃工作的保守黨議員Ｊａｃｏｂ Ｒｅｅｓ－Ｍｏｇｇ稱，
不會發表完整的文件。（ｍｎ）
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