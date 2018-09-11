【新股上市】海底撈：發行價屬合理水平，冀今年開約１８０間新店

《經濟通通訊社１１日專訊》海底撈（０６８６２）首席戰略官周兆呈在發布會表示，公司

選擇在市況波動的時間上市，是基於對估值、營運穩定及資本市場反應有信心，市場波動屬於常

態，而是次入場費交高，發行價格屬於合理水平，歡迎所有投資者，包括散戶及機構投資者參與

，希望投資者能與公司一起成長。

業務拓展計劃方面，創始人兼首席執行官張勇表示，在公司拓展計劃上，有多少及格的店長

便做多大的計劃，但他更關注有多少符合標準的幹部，店長任命的申請很多，所以亦會審視申請

人「師傅」、「師兄」的業績，希望型成信用體制，認為這有助提升水平。

被問到會否考慮拓展火鍋以外業務？他表示，短期沒有考慮作多元化發展，但長遠不排除或

有相關計劃。公司重視食品安全問題，希望能夠透過應用新技術、自動化生產等降低相關風險，

提升食品管理水平。

周兆呈續指，在海外業務拓展方面，公司將會聚焦新加坡、韓國及日本等具增長潛力的地區

，會考慮擁有較多華人居住的地方，例如加拿大、澳洲及馬來西亞等地，又希望實現本土化，為

當地人提供適合當地口味的食物。今年公司將開設１８０至２２０間新店，當中１５至２５間將

會在海外地區。

香港業務方面，首執營運官楊利娟指，香港業務發展穩定，第二間分店開業約一個月時，「

翻枱率」由每天２次增長至２﹒９次，而旺角「翻枱率」則接近５次，認為市場空間仍然很大，

未來會按市場狀況佈局。（ｋｉ）

