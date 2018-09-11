【北水炒Ｄ乜】北水連續８日流入港股，工行匯控續成最多買盤個股

《經濟通通訊社１１日專訊》北水周二淨流入２﹒１９億元人民幣，為連續第八個交易日淨

流入；；其中北水流入最多的個股為工行（０１３９８）、匯控（００００５）及農行

（０１２８８）；相反沽盤最多的個股為融創（０１９１８）、中銀香港（０２３２８）、石藥

（０１０９３）、平保（０２３１８）等。

全日主板成交８４５﹒２５億元，較周一（１０日）減少約９％；港股通成交額７３﹒８４

億，佔大市成交８﹒７４％。

港股全日跌１９０﹒８７點０﹒７２％，收報２６４２２﹒５５點，五個交易日累瀉

１５５０點或５﹒５％。



＊工行匯控成北水最愛＊



個別銀行股續成北水吸納對象，工行全日淨流入３﹒５９億，為全日最多北水買盤的個股，

兩日合計工行淨流入６﹒６６億；農行周二淨流入９９４６萬，兩日合計淨買盤１﹒８９億。

獅子銀行匯控周二企穩，全日僅微跌０﹒０８％，收報６６﹒３元，北水同日流入２﹒５１

億，為全日第二多北水買盤的個股，兩日合計錄淨買盤６﹒７９億。

另一方面，北水沽售中銀香港９３１６萬；沽建行（００９３９）６３５８萬。

有傳再有遊戲退市，騰訊（００７００）全日再跌１﹒７９％，收報３０８元，盤中曾創

１３個月新低，北水全日僅流入１４７７萬，兩日計淨流入６３２９萬。



＊內房偏軟，北水沽１億融創＊



內房股隨大市回落，融創全日跌１﹒５１％，北水沽１﹒１３億，為全日最多北水沽盤的個

股。

另外，北水沽平保９０９８萬，兩日合計淨沽盤２﹒３１億；沽石藥９１１４萬。（ｅｎ）

