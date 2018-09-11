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11/09/2018 17:48

【北水炒Ｄ乜】北水連續８日流入港股，工行匯控續成最多買盤個股

　　《經濟通通訊社１１日專訊》北水周二淨流入２﹒１９億元人民幣，為連續第八個交易日淨
流入；；其中北水流入最多的個股為工行（０１３９８）、匯控（００００５）及農行
（０１２８８）；相反沽盤最多的個股為融創（０１９１８）、中銀香港（０２３２８）、石藥
（０１０９３）、平保（０２３１８）等。
　　全日主板成交８４５﹒２５億元，較周一（１０日）減少約９％；港股通成交額７３﹒８４
億，佔大市成交８﹒７４％。
　　港股全日跌１９０﹒８７點０﹒７２％，收報２６４２２﹒５５點，五個交易日累瀉
１５５０點或５﹒５％。
　
＊工行匯控成北水最愛＊
　
　　個別銀行股續成北水吸納對象，工行全日淨流入３﹒５９億，為全日最多北水買盤的個股，
兩日合計工行淨流入６﹒６６億；農行周二淨流入９９４６萬，兩日合計淨買盤１﹒８９億。
　　獅子銀行匯控周二企穩，全日僅微跌０﹒０８％，收報６６﹒３元，北水同日流入２﹒５１
億，為全日第二多北水買盤的個股，兩日合計錄淨買盤６﹒７９億。
　　另一方面，北水沽售中銀香港９３１６萬；沽建行（００９３９）６３５８萬。
　　有傳再有遊戲退市，騰訊（００７００）全日再跌１﹒７９％，收報３０８元，盤中曾創
１３個月新低，北水全日僅流入１４７７萬，兩日計淨流入６３２９萬。
　
＊內房偏軟，北水沽１億融創＊
　
　　內房股隨大市回落，融創全日跌１﹒５１％，北水沽１﹒１３億，為全日最多北水沽盤的個
股。
　　另外，北水沽平保９０９８萬，兩日合計淨沽盤２﹒３１億；沽石藥９１１４萬。（ｅｎ）

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