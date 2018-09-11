【高鐵通車】截至昨晚８時售出逾六千四張車票，今起預購２８天票

《經濟通通訊社１１日專訊》廣深港高鐵香港段的車票在昨天起中港同步發售。港鐵公司（

０００６６）表示，截至昨日下午８時，共售出６４５７張車票，包括有１７９１名乘客親身前

往香港西九龍站，分別於售票櫃位及售票機購買３５７１張車票，以及２８８６張由網上及電話

購票售出。

港鐵稱，高鐵（香港段）的售票工作大致暢順，而本港首日預售，透過特別安排先在香港西

九龍站售票櫃位及自動售票機開始預售，其後在中午１２時再開放網上售票及電話銷售。這是考

慮了系統流量、市民方便程度等不同因素後的特別安排。相關安排旨在確保首批乘客購票過程暢

順，同時減低有可能對網上、電話購票系統造成的壓力。

首批到櫃位購票的乘客大約在早上８時開始購票，至大約早上９時亦開放自動售票機，讓乘

客可以選擇使用售票機或櫃位服務。港鐵稱，在預售首日（１０日）為減低對系統首日運作造成

的壓力，透過特別行政安排，讓市民只可預購在通車後的首１０天的車票，由第二天（１１日）

開始才統一預購２８天的車票。

另外，港鐵指，留意到一些需要磨合的地方。例如有一個車次，Ｇ３１４由昆明經貴陽北南

行至香港西九龍站，由於班次編號於貴陽有所改動，在高鐵（香港段）網頁及電話售票系統未能

顯示有關資料，因此有關車票暫時只能在香港西九龍站中鐵營運的櫃位購買，有關服務並不會收

取手續費。（ｃｌ）

