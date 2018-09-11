【貿易開戰】建行董事長相信中美兩國可為貿易衝突找到解決方案

《經濟通通訊社１１日專訊》建設銀行（００９３９）董事長田國立認為，中美兩國最終將

可為不斷加劇的貿易爭端找到解決辦法。

田國立周一在東京參加亞洲金融合作協會的一個論壇時表示，中美貿易爭端存在談判空間，

兩國應當有智慧，找到方法解決這一問題。

美國總統特朗普上周五威脅要將貿易衝突升級，稱準備對所有中國進口商品加徵關稅，且實

施之前不會提前很久通知。前人行行長周小川在接受《彭博》電視採訪時表示，即使爭端的直接

經濟影響有限，但可能會損害市場情緒。（ｃｌ）

