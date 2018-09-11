【本港樓市】代理：八月私宅轉手獲利比率升至９９％

《經濟通通訊社１１日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然樓市升幅放緩，惟二

手貨源緊絀，大部分業主不願降價求售，反倒只有個別賺幅甚豐的業主才選擇先行獲利，故上月

轉手獲利比率及賺幅均不跌反升。

綜合土地註冊處資料所得，２０１８年八月份全港２１３２宗已知上手購入價的二手私宅買

賣登記中，帳面獲利個案共２１１０宗，佔比達９９％，較七月的９８﹒７％回升０﹒３個百分

點。



＊平均每宗賺９２﹒４％，九六年有史以來次高＊



至於每宗私宅轉手的平均賺幅再次回升，八月份按月升６﹒７個百分點，報９２﹒４％，是

繼今年三月份觸及９３％的史上新高後的次高水平。

按物業區域劃分，港島區及新界區表現優於大市，雙雙以９９﹒２％之數成為獲利成功比率

最高的分區，並較前月有所上升；九龍區之獲利比率則相對失色，只達９８﹒３％，按月持平。

按物業轉售價格分析，樓價介乎５００萬至７００萬元以內的主流單位之獲利比率維持最高，錄

得９９﹒７％。

八月份，帳面獲利１倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例超過一半，達５２％，按

月大增３﹒６個百分點，共錄得１１０８宗；至於帳面錄得虧損者只有５宗，佔比按月大降至０

﹒２％，按月少了０﹒６個百分點。（ｃｌ）

