《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６２８６點，跌１９點，低水
１３６點，最新報２６１１５點，跌１９０點，低水３０８點，合約成交６８０４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０３０３點，跌３點，低水３０點，最新報
１０２１５點，跌９１點，低水１１８點，合約成交４３４９張。（ｃｈ）
11/09/2018 17:59
【夜期時段】即月期指報２６１１５點，跌１９０點，低水３０８點
《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６２８６點，跌１９點，低水
１３６點，最新報２６１１５點，跌１９０點，低水３０８點，合約成交６８０４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０３０３點，跌３點，低水３０點，最新報
１０２１５點，跌９１點，低水１１８點，合約成交４３４９張。（ｃｈ）
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