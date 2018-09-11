【夜期時段】即月期指報２６１１５點，跌１９０點，低水３０８點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６２８６點，跌１９點，低水

１３６點，最新報２６１１５點，跌１９０點，低水３０８點，合約成交６８０４張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０３０３點，跌３點，低水３０點，最新報

１０２１５點，跌９１點，低水１１８點，合約成交４３４９張。（ｃｈ）

