《經濟通通訊社１１日專訊》反新界東北撥款案的１３名被告就刑期上訴至終審法院得直，
不須重返監獄。港區人大代表兼工聯會會長吳秋北在社交媒體上斥法官是「社會罪人」、「專業
失德」等。行政長官林鄭月娥對有關言論表示遺憾，並稱對此沒有政治立場之分。
林鄭月娥強調，無論任何人發表「不合適的言論」，即是不滿法庭裁決而詆毀法官、蔑視司
法制度，都不能接受，是對司法制度和法治精神的一大損害。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/09/2018 10:02
【香港政情】吳秋北批終院法官失德，林鄭稱言論不合適表遺憾
《經濟通通訊社１１日專訊》反新界東北撥款案的１３名被告就刑期上訴至終審法院得直，
不須重返監獄。港區人大代表兼工聯會會長吳秋北在社交媒體上斥法官是「社會罪人」、「專業
失德」等。行政長官林鄭月娥對有關言論表示遺憾，並稱對此沒有政治立場之分。
林鄭月娥強調，無論任何人發表「不合適的言論」，即是不滿法庭裁決而詆毀法官、蔑視司
法制度，都不能接受，是對司法制度和法治精神的一大損害。（ｃｗ）（ｚｚ）
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