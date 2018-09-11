【香港政情】吳秋北批終院法官失德，林鄭稱言論不合適表遺憾

《經濟通通訊社１１日專訊》反新界東北撥款案的１３名被告就刑期上訴至終審法院得直，

不須重返監獄。港區人大代表兼工聯會會長吳秋北在社交媒體上斥法官是「社會罪人」、「專業

失德」等。行政長官林鄭月娥對有關言論表示遺憾，並稱對此沒有政治立場之分。

林鄭月娥強調，無論任何人發表「不合適的言論」，即是不滿法庭裁決而詆毀法官、蔑視司

法制度，都不能接受，是對司法制度和法治精神的一大損害。（ｃｗ）（ｚｚ）

