【香港政情】林鄭：施政報告將在土地房屋問題有所著墨

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議前見記者時表示，現今市民最關

心的社會議題為房屋問題，她將於下一份《施政報告》有所著墨，強調缺乏土地供應時，政府難

以建屋以滿足需求。

林鄭月娥亦指，距離發表新一份《施政報告》尚餘４星期左右，有關諮詢會已經大致完成，

但仍有不少市民和團體向她表達訴求，政府會盡量積極回應。（ｃｗ）（ｚｚ）

