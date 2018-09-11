《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議前見記者時表示，現今市民最關
心的社會議題為房屋問題，她將於下一份《施政報告》有所著墨，強調缺乏土地供應時，政府難
以建屋以滿足需求。
林鄭月娥亦指，距離發表新一份《施政報告》尚餘４星期左右，有關諮詢會已經大致完成，
但仍有不少市民和團體向她表達訴求，政府會盡量積極回應。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/09/2018 10:42
【香港政情】林鄭：施政報告將在土地房屋問題有所著墨
《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議前見記者時表示，現今市民最關
心的社會議題為房屋問題，她將於下一份《施政報告》有所著墨，強調缺乏土地供應時，政府難
以建屋以滿足需求。
林鄭月娥亦指，距離發表新一份《施政報告》尚餘４星期左右，有關諮詢會已經大致完成，
但仍有不少市民和團體向她表達訴求，政府會盡量積極回應。（ｃｗ）（ｚｚ）
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