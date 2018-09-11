《經濟通通訊社１１日專訊》英國打擊罪案調?局表示不會繼續調查ＵＧＬ事件。前行政長
官、全國政協副主席梁振英在社交網站上指，不排除同樣以眾籌的方式，起訴民主黨林卓廷等人
。
梁振英指，英國人沒有偏袒他的理由，若他和ＵＧＬ簽的「秘密協議」有問題，他與ＵＧＬ
或其他人就不會在四年間未被刑事或民事檢控。他批評林卓廷等人仍在強迫英國繼續調?，是浪
費警力。梁振英亦稱，林卓廷等人以眾籌的方式「纏擾中傷」他，他也不排除以同樣的方式起訴
對方，形容是「對等和平等」的做法。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/09/2018 14:01
【香港政情】梁振英稱不排除亦以眾籌方式起訴民主黨林卓廷等人
《經濟通通訊社１１日專訊》英國打擊罪案調?局表示不會繼續調查ＵＧＬ事件。前行政長
官、全國政協副主席梁振英在社交網站上指，不排除同樣以眾籌的方式，起訴民主黨林卓廷等人
。
梁振英指，英國人沒有偏袒他的理由，若他和ＵＧＬ簽的「秘密協議」有問題，他與ＵＧＬ
或其他人就不會在四年間未被刑事或民事檢控。他批評林卓廷等人仍在強迫英國繼續調?，是浪
費警力。梁振英亦稱，林卓廷等人以眾籌的方式「纏擾中傷」他，他也不排除以同樣的方式起訴
對方，形容是「對等和平等」的做法。（ｃｗ）（ｚｚ）
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