【香港政情】梁振英稱不排除亦以眾籌方式起訴民主黨林卓廷等人

《經濟通通訊社１１日專訊》英國打擊罪案調?局表示不會繼續調查ＵＧＬ事件。前行政長

官、全國政協副主席梁振英在社交網站上指，不排除同樣以眾籌的方式，起訴民主黨林卓廷等人

。

梁振英指，英國人沒有偏袒他的理由，若他和ＵＧＬ簽的「秘密協議」有問題，他與ＵＧＬ

或其他人就不會在四年間未被刑事或民事檢控。他批評林卓廷等人仍在強迫英國繼續調?，是浪

費警力。梁振英亦稱，林卓廷等人以眾籌的方式「纏擾中傷」他，他也不排除以同樣的方式起訴

對方，形容是「對等和平等」的做法。（ｃｗ）（ｚｚ）

