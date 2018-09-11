【高鐵通車】張建宗：港鐵稍後會交代高鐵的「失信人名單」事宜

《經濟通通訊社１１日專訊》政務司司長張建宗在出席一個活動後，被問到有關高鐵「失信

人名單」事宜。張建宗稱港鐵稍後會作交代。

他亦指高鐵昨日（１０日）的售票情況整體暢順，政府和港鐵會繼續優化，並稱高鐵是一個

新事物、新系統，不少東西要花時間去適應，望市民多多包容。（ｃｗ）

