《經濟通通訊社１１日專訊》政務司司長張建宗在出席一個活動後，被問到有關高鐵「失信
人名單」事宜。張建宗稱港鐵稍後會作交代。
他亦指高鐵昨日（１０日）的售票情況整體暢順，政府和港鐵會繼續優化，並稱高鐵是一個
新事物、新系統，不少東西要花時間去適應，望市民多多包容。（ｃｗ）
11/09/2018 18:06
【高鐵通車】張建宗：港鐵稍後會交代高鐵的「失信人名單」事宜
《經濟通通訊社１１日專訊》政務司司長張建宗在出席一個活動後，被問到有關高鐵「失信
人名單」事宜。張建宗稱港鐵稍後會作交代。
他亦指高鐵昨日（１０日）的售票情況整體暢順，政府和港鐵會繼續優化，並稱高鐵是一個
新事物、新系統，不少東西要花時間去適應，望市民多多包容。（ｃｗ）
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