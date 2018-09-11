【上海專電】上海質量狀況白皮書：製造業的質量競爭力全國第一

《經濟通通訊社記者林雯婕１１日上海專電》上海市質監局發布《上海市質量狀況白皮書》

顯示，上海製造業的質量競爭力名列前茅，以９３﹒２分的製造業質量競爭力指數連續第九年蟬

聯全國第一，比全國平均水平高出８﹒７３分。

環境方面，去年上海細顆粒物（ＰＭ２﹒５）、可吸入顆粒物（ＰＭ１０）、二氧化硫等３

項指標的年均濃度均創下歷年來最低紀錄。其中，上海市細顆粒物（ＰＭ２﹒５）年均濃度為每

立方米３９微克，較２０１３年降幅達３７﹒１％，超額完成了國務院下達的大氣污染防治行動

計劃考核目標。

上海去年智慧城市發展水平指數為９９﹒５３，較２０１６年提高１﹒８８。目前，上海家

庭寬帶用戶平均接入帶寬超過１００Ｍ，固定寬帶用戶平均可用下載速率達２０﹒５２Ｍ。愈來

愈多的居民正通過眼前的手機和電腦屏幕，感受到上海的生活服務質量。

上海市質監局副局長沈偉民指，雖然「上海質量」有目共睹，但對標紐約、東京、巴黎、倫

敦等全球有影響力的國際大都市，上海質量工作仍存有不足與短板。具體而言，上海２０１７年

對企業生產的嬰幼兒及兒童用品進行的產品質量監督抽查結果顯示，嬰幼兒安撫奶嘴的合格率僅

５０％。

沈偉民稱，下一步，上海將加強《上海市質量促進條例》的立法研究，通過地方立法強化對

質量創新、質量提升的鼓勵、引導和保護。

