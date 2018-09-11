  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/09/2018 09:53

【上海專電】上海質量狀況白皮書：製造業的質量競爭力全國第一

　　《經濟通通訊社記者林雯婕１１日上海專電》上海市質監局發布《上海市質量狀況白皮書》
顯示，上海製造業的質量競爭力名列前茅，以９３﹒２分的製造業質量競爭力指數連續第九年蟬
聯全國第一，比全國平均水平高出８﹒７３分。
　　環境方面，去年上海細顆粒物（ＰＭ２﹒５）、可吸入顆粒物（ＰＭ１０）、二氧化硫等３
項指標的年均濃度均創下歷年來最低紀錄。其中，上海市細顆粒物（ＰＭ２﹒５）年均濃度為每
立方米３９微克，較２０１３年降幅達３７﹒１％，超額完成了國務院下達的大氣污染防治行動
計劃考核目標。
　　上海去年智慧城市發展水平指數為９９﹒５３，較２０１６年提高１﹒８８。目前，上海家
庭寬帶用戶平均接入帶寬超過１００Ｍ，固定寬帶用戶平均可用下載速率達２０﹒５２Ｍ。愈來
愈多的居民正通過眼前的手機和電腦屏幕，感受到上海的生活服務質量。
　　上海市質監局副局長沈偉民指，雖然「上海質量」有目共睹，但對標紐約、東京、巴黎、倫
敦等全球有影響力的國際大都市，上海質量工作仍存有不足與短板。具體而言，上海２０１７年
對企業生產的嬰幼兒及兒童用品進行的產品質量監督抽查結果顯示，嬰幼兒安撫奶嘴的合格率僅
５０％。
　　沈偉民稱，下一步，上海將加強《上海市質量促進條例》的立法研究，通過地方立法強化對
質量創新、質量提升的鼓勵、引導和保護。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態11/09/2018
瑞典執政黨得票僅41% 料懸峙國會組閣更難
生財有道10/09/2018
【跌跌不休】港股下行風險高 沽出股票期貨對沖正股下跌風險
FOCUS10/09/2018
【FOCUS】馬雲急流勇退 防「關鍵人風險」顯遠慮
興證快訊10/09/2018
股市波動
中國故事10/09/2018
【馬雲退下】明年退下火線 馬雲公開信：回歸教育做熱愛的事
國際動態10/09/2018
北韓建國70年 低調閱兵釋善意
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN