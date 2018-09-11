《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述消息人士透露，中美貿易衝突日益加劇之際，摩根
士丹利、高盛、花旗等華爾街高管將於本周日（１６日）在北京與中國決策層官員會面。會議將
由原中國人行行長周小川和Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ Ｃｏｒｐ﹒董事長Ｊｏｈｎ
Ｔｈｏｒｎｔｏｎ共同主持。（ｃｔ）
11/09/2018 09:26
【貿易開戰】消息指大摩、高盛等高管本周日在北京與中國官員會面
《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述消息人士透露，中美貿易衝突日益加劇之際，摩根
士丹利、高盛、花旗等華爾街高管將於本周日（１６日）在北京與中國決策層官員會面。會議將
由原中國人行行長周小川和Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ Ｃｏｒｐ﹒董事長Ｊｏｈｎ
Ｔｈｏｒｎｔｏｎ共同主持。（ｃｔ）
|國際動態11/09/2018
瑞典執政黨得票僅41% 料懸峙國會組閣更難
|生財有道10/09/2018
【跌跌不休】港股下行風險高 沽出股票期貨對沖正股下跌風險
|FOCUS10/09/2018
【FOCUS】馬雲急流勇退 防「關鍵人風險」顯遠慮
|興證快訊10/09/2018
股市波動
|中國故事10/09/2018
【馬雲退下】明年退下火線 馬雲公開信：回歸教育做熱愛的事
|國際動態10/09/2018
北韓建國70年 低調閱兵釋善意
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰