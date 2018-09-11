【貿易開戰】消息指大摩、高盛等高管本周日在北京與中國官員會面

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述消息人士透露，中美貿易衝突日益加劇之際，摩根

士丹利、高盛、花旗等華爾街高管將於本周日（１６日）在北京與中國決策層官員會面。會議將

由原中國人行行長周小川和Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ Ｃｏｒｐ﹒董事長Ｊｏｈｎ

Ｔｈｏｒｎｔｏｎ共同主持。（ｃｔ）

