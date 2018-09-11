【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１７點子，報６﹒８６７２

《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８４８８，為８月２７日以來

最低，較上個交易日貶９９點子，連跌兩日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１７點子，報６﹒８６７２，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８６５５，離岸人民幣（ＣＮＨ）則在６﹒８７徘徊。（ｋｌ）

