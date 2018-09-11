【ＦＯＣＵＳ】「股王」祭回購，散戶打不死？

【ＦＯＣＵＳ】恆指周一（１０日）正式跌入技術性熊市，「股王」騰訊（００７００）更

較年初高位回落逾３４％。繼上周五（７日）靜雞雞斥７０７萬元回購僅２﹒２７萬股，騰訊昨

再斥３９１０萬元回購１２﹒４萬股，為上一個交易日的近５倍，惟ＡＤＲ失守３１０關口，早

市續見新低３０８港元。

騰訊逾４年來再祭出回購，顯然是為展示公司對未來的信心，惟參考其２０１４年累計斥近

７７００萬元回購的股價反應，雖一度跑贏大市，但一個月後仍跌逾半成。回購消息帶來北水連

續兩日淨買入之際，估值是近見底還是「愈撈愈低」？還需關注後續回購動作和監管風向。



＊回購潮顯港股暗湧，大行看法分歧＊



上月以來，包括舜宇（０２３８２）、碧桂園（０２００７）、長和（００００１）、長實

（０１１１３）等多隻重磅股均啟動回購。就在騰訊７日時隔４年後再啟回購當天，阿里巴巴亦

宣布將從公開市場持續回購股票，以履行去年訂下的６０億美元股權回購計劃。６月至今，阿里

股價已自高點急插逾２５％。

巨頭紛紛回購再應證貿易戰陰霾下港股的暗流湧動。對於騰訊未來走勢，機構看法分歧；其

中大摩就指，騰訊是次舉動支持該行的觀點，即股價經大幅調整後可能正接近拐點。該行並留意

到遊戲許可證審批流程最終將恢復，認為市場對監管的憂慮可能過度，維持「增持」評級及目標

價４２０港元。

但花旗就指，騰訊第三季新遊戲發布時間及規模的不確定性依然令人擔憂，而市場對騰訊第

三季業績的平均預估過高。藍蓮花資本顧問則認為，騰訊回購可以最大限度地減少下行影響，但

不足以立刻令股價啟動反彈，未來回購動作或陸續有來。



＊亞馬遜勵志故事，回撤九成到爆升＊



儘管大戶的沽盤比例仍壓倒買盤，惟散戶對「股王」的情意結仍從近日認購證的成交額可見

一斑。摩通、中銀、瑞銀、法興、海通的騰訊認股證成交位列全部認購證２０大成交額的前五，

打和點位於３４１﹒０８－３６８﹒８元，顯示仍對賭騰訊反彈。

管理６１億美元資產的瑞銀中國精選股票基金經理施斌本月稍早亦透露，他已在騰訊股價跌

至低位時「加了一點」，並指騰訊的競爭地位及用戶黏度還是非常高；「我覺得大家目前對騰訊

過度悲觀。」

另一個勵志故事來自市值逾萬億美元的亞馬遜－－１９９７年以１８美元當年「天價」上市

，２０００年互聯網泡沫爆破，股價自逾百美元回撤逾九成至最慘僅得５美元，與今日的逾

１９００美元可謂雲泥之別。

巴菲特的名言「Ｂｅ ｆｅａｒｆｕｌ ｗｈｅｎ ｏｔｈｅｒｓ ａｒｅ ｇｒｅｅｄｙ

ａｎｄ ｇｒｅｅｄｙ ｗｈｅｎ ｏｔｈｅｒｓ ａｒｅ ｆｅａｒｆｕｌ」會否在騰訊身上

應驗？鶴叔首提要防範「黑天鵝」之下，散戶或還需耐心等待最佳時刻。

《經濟通通訊社 俞瑾》

