【貿易開戰】中國要求ＷＴＯ批准對美國實施制裁，涉美傾銷稅爭端

《經濟通通訊社１１日專訊》外電報道，中國下周將要求世界貿易組織（ＷＴＯ）就對美國

實施制裁給予批准，事涉２０１３年中國提出的美國傾銷稅爭端，美方並未遵守ＷＴＯ的裁決。

這項請求可能導致為了制裁理由及制裁數額進行為期數年的法律纏訟。

去年中國在一ＷＴＯ仲裁中勝出，這項爭端涉及機械暨電子、輕工業、以及金屬採礦業等多

個產業，年出口總值多達８４億美元。（ｂｉ）

