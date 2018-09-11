《經濟通通訊社１１日專訊》外電報道，中國下周將要求世界貿易組織（ＷＴＯ）就對美國
實施制裁給予批准，事涉２０１３年中國提出的美國傾銷稅爭端，美方並未遵守ＷＴＯ的裁決。
這項請求可能導致為了制裁理由及制裁數額進行為期數年的法律纏訟。
去年中國在一ＷＴＯ仲裁中勝出，這項爭端涉及機械暨電子、輕工業、以及金屬採礦業等多
個產業，年出口總值多達８４億美元。（ｂｉ）
11/09/2018 18:02
【貿易開戰】中國要求ＷＴＯ批准對美國實施制裁，涉美傾銷稅爭端
《經濟通通訊社１１日專訊》外電報道，中國下周將要求世界貿易組織（ＷＴＯ）就對美國
實施制裁給予批准，事涉２０１３年中國提出的美國傾銷稅爭端，美方並未遵守ＷＴＯ的裁決。
這項請求可能導致為了制裁理由及制裁數額進行為期數年的法律纏訟。
去年中國在一ＷＴＯ仲裁中勝出，這項爭端涉及機械暨電子、輕工業、以及金屬採礦業等多
個產業，年出口總值多達８４億美元。（ｂｉ）
|生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
|剖析天下11/09/2018
新興市現10年最長跌浪
|剖析天下11/09/2018
日本央行 稱長時間內不加息
|FOCUS11/09/2018
【FOCUS】「股王」祭回購 散戶打不死？
|國際動態11/09/2018
瑞典執政黨得票僅41% 料懸峙國會組閣更難
|生財有道10/09/2018
【跌跌不休】港股下行風險高 沽出股票期貨對沖正股下跌風險
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰