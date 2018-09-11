【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒５億，買匯控工行農行沽平保

《經濟通通訊社１１日專訊》北水周一淨流入１０﹒５２億元人民幣，為連續第七個交易日

淨流入；其中北水流入最多的個股為匯控（００００５）、工行（０１３９８）及農行

（０１２８８）；沽盤最多的個股為平保（０２３１８），另外騰訊（００７００）續見北水買

入部署。

全日主板成交９２９﹒０６億元，較上周五（７日）減少近１６％；港股通成交額

７５﹒７６億元，佔大市成交８﹒１５％。

港股全日急挫３６０點或１﹒３３％，收報２６６１３點，盤中低見２６４５３，續創去年

７月以來新低。



＊北水逾４億掃入大笨象，平保落坡資金散水＊



匯控股價持續受壓，周一盤中低見６６﹒１元，創去年６月以來新低，全日跌１﹒３％至

６６﹒３５元，惟該股備受南下投資者青睞，全日錄得４﹒２８億元北水掃入，位列榜首。中美

貿易戰勢將升級，北水部署穩陣股，兩中資行工行及農行分別獲３﹒０７億元及８９１４萬元北

水買入，惟中港股市齊跌，前者軟１﹒６％，後者下滑０﹒８％。

但同樣是中資金融股，大量北水卻撤離平保，全日遭南下資金淨沽出１﹒４億元，股價跌

１﹒１％。從技術上看，平保股價現從６月以來高位回落。



＊騰訊再遇壞消息，北水部署仍未停＊



騰訊周一早段表現平穩，但及後旗下德州撲克手遊宣布停止充值，月底前將關閉遊戲並刪除

所有遊戲數據，消息不但反映有關部門不斷收緊對遊戲行業的監管，更對同類棋牌賭博類遊戲帶

來打擊。騰訊午後跌勢加劇，最後跌１％指３１３﹒６元，惟騰訊從３月２１日高位

４７４﹒７２元滑落至今，南下資金持續部署，北水全日買盤４８５２萬元。

北水沽售榜上罕有見到海螺集團旗下海螺創業（００５８６），全日遭北水沽出４４３９萬

元，周一該股大跌６﹒２％；潤泥（０１３１３）亦遭北水沽走４１７２萬元，股價全日跌

６﹒４％。（ｅｙ）

