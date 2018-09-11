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11/09/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒５億，買匯控工行農行沽平保

　　《經濟通通訊社１１日專訊》北水周一淨流入１０﹒５２億元人民幣，為連續第七個交易日
淨流入；其中北水流入最多的個股為匯控（００００５）、工行（０１３９８）及農行
（０１２８８）；沽盤最多的個股為平保（０２３１８），另外騰訊（００７００）續見北水買
入部署。
　　全日主板成交９２９﹒０６億元，較上周五（７日）減少近１６％；港股通成交額
７５﹒７６億元，佔大市成交８﹒１５％。
　　港股全日急挫３６０點或１﹒３３％，收報２６６１３點，盤中低見２６４５３，續創去年
７月以來新低。
　
＊北水逾４億掃入大笨象，平保落坡資金散水＊
　
　　匯控股價持續受壓，周一盤中低見６６﹒１元，創去年６月以來新低，全日跌１﹒３％至
６６﹒３５元，惟該股備受南下投資者青睞，全日錄得４﹒２８億元北水掃入，位列榜首。中美
貿易戰勢將升級，北水部署穩陣股，兩中資行工行及農行分別獲３﹒０７億元及８９１４萬元北
水買入，惟中港股市齊跌，前者軟１﹒６％，後者下滑０﹒８％。
　　但同樣是中資金融股，大量北水卻撤離平保，全日遭南下資金淨沽出１﹒４億元，股價跌
１﹒１％。從技術上看，平保股價現從６月以來高位回落。
　
＊騰訊再遇壞消息，北水部署仍未停＊
　
　　騰訊周一早段表現平穩，但及後旗下德州撲克手遊宣布停止充值，月底前將關閉遊戲並刪除
所有遊戲數據，消息不但反映有關部門不斷收緊對遊戲行業的監管，更對同類棋牌賭博類遊戲帶
來打擊。騰訊午後跌勢加劇，最後跌１％指３１３﹒６元，惟騰訊從３月２１日高位
４７４﹒７２元滑落至今，南下資金持續部署，北水全日買盤４８５２萬元。
　　北水沽售榜上罕有見到海螺集團旗下海螺創業（００５８６），全日遭北水沽出４４３９萬
元，周一該股大跌６﹒２％；潤泥（０１３１３）亦遭北水沽走４１７２萬元，股價全日跌
６﹒４％。（ｅｙ）

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