《經濟通通訊社１２日專訊》寶燵控股（０８６０１）明天（１３日）在創板掛牌，今日在
輝立暗盤交易場開報０﹒４５元，比上市價０﹒４元高出１２﹒５％；最新報０﹒４３元，比上
市價高７﹒５％，不考慮交易費用，每手盈利３００元。
該股最新在耀才暗盤交易市場新報０﹒４３元。（ｅｃ）
12/09/2018 16:17
【新股上市】寶燵控股暗盤開０﹒４５元，高上市價近１３％
《經濟通通訊社１２日專訊》寶燵控股（０８６０１）明天（１３日）在創板掛牌，今日在
輝立暗盤交易場開報０﹒４５元，比上市價０﹒４元高出１２﹒５％；最新報０﹒４３元，比上
市價高７﹒５％，不考慮交易費用，每手盈利３００元。
該股最新在耀才暗盤交易市場新報０﹒４３元。（ｅｃ）
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