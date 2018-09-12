【新股上市】寶燵控股暗盤開０﹒４５元，高上市價近１３％

《經濟通通訊社１２日專訊》寶燵控股（０８６０１）明天（１３日）在創板掛牌，今日在

輝立暗盤交易場開報０﹒４５元，比上市價０﹒４元高出１２﹒５％；最新報０﹒４３元，比上

市價高７﹒５％，不考慮交易費用，每手盈利３００元。

該股最新在耀才暗盤交易市場新報０﹒４３元。（ｅｃ）

