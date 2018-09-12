【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑，等十元撈低也未遲！

《經濟通通訊社記者李皆穎１２日報道》碧桂園（０２００７）今年可算悲喜交集，先有建

築事故，後有傳出大馬項目被當地政府禁售予外國人；另一方面，今年上半年交出亮麗成績表，

成為內地房企銷售三甲之內，純利亦大增七成。可是股價則難以重回年初高峰，不少投資者會問

：究竟碧桂園還可以走多遠？



＊上半年業績亮麗，還可以走多遠？＊



碧桂園的銷售能力無可置疑，今年６月底止上半年，合同銷售升４２﹒８％至４１２４﹒９

億元（人民幣．下同），來自房地產開發的收入為１２６８﹒８５億元，按年升７０﹒４％。但

有行內人士指出，今年上半年房企利潤大增，主要受到２０１５年至２０１７年的房地產項目集

中在今年上半年進行銷售影響，加上內地融資環境收窄，房企為應兌現金流、兌付等風險，都紛

紛主動降槓桿、提高毀款速度，而碧桂園的負債比率屬行內較低，為５９％，同時現金流亦充足

，因此在資產上該企屬「穩打穩扎」；對比起融創中國（０１９１８）這種過２００％負債的企

業，碧桂園還是有一段距離。

但亮麗的成績背後，帶來的就是高基數效應問題，而且近月來碧桂園銷售明顯放慢，今年四

到六月銷售額為６９５億元、７７２億元及７７８億元；但到７、８月份放慢至３３７億元及

３１３億元。這可能是因為涉及傳統暑假的季節性有關，但早前碧桂園總裁莫斌因內地碧桂園地

盤倒塌後表示「會控制發展速度」、「提質控速」等策略，這一句說話觸動了投資者的情緒，因

為這意味著碧桂園的增長會因為施工安全而減慢。

目前各大行都維持對碧桂園的看法不變，但匯證指出，大馬項目影響的只是２０１８財年的

成績，更重要的是２０１９年及２０２０年的不確定性，因為碧桂園今年發生的施工意外，令其

操作管理模式更加謹慎，暫時都看不到明確前景；而高盛雖然認為碧桂園的上半年成績符合預期

，但三、四線城市的有機會增長減速下，對於碧桂園的快速增長或力有不遞。而大摩更表明，２

０１８上半年碧桂園合同銷售額增長四成，大幅跑贏同行的平均兩成七的增幅，在考慮到高基數

效應下，預料２０１８年的市盈率在１０倍左右為合理範圍。

值得關注的是，目前碧桂園亦同時開發「長租公寓」的業務發展，截至七月底已超過３萬個

單位，未來會合理推進房間數目，近３個月出租率已達９１％，面對內地大城市的房屋需求，相

信碧桂園發展該項目會為公司帶來穩定收入，在面對銷售額降速時有穩定作用，分散風險。



＊工程事故屬偶然，大馬事件惹反思＊



當然，工程事故屬偶然事件，對股價或者集團的影響只是一時三刻，甚至對投資者而言是突

如其來的「買入位」，畢竟作為內地龍頭房企，肯定存在吸引力。但是，馬來西亞項目惹來的反

思，不單單只是一單國際政治，更甚是「碧桂園海外發展的策略」。

縱觀各大行報告評論，普遍都認為大項目對於碧桂園而言只屬「九牛一毛」。該項目發展足

足２０年，碧桂園持有項目的６０％股權，剩餘由大馬政府持有，對比起碧桂園於內地的銷售面

積而言，對其銷售額可能只有數個巴仙影響，而且碧桂園亦不需要再付出額外投資。而早前業績

會上，莫斌回應指，現時海外業務佔集團總量不超過５％，繼續以審慎態度發展海外市場。

大馬方面，「森林城市」項目位於大馬柔佛州，而當地州長最新亦向媒體表示，絕對沒有限

制外國人購買房地產或投資，並表示當地有良好法律保障投資者，歡迎任何前往尋找發展機遇。

但柔佛州政府目前亦有考慮，但思考點不再是限制外國人投資，而是保障當地人，外電引述當地

消息人士指，當地政府考慮將該項目中，保留三成出售予當地馬來人。

無論如何，事件總算危機解除，但亦對碧桂園海外發展的道路起了啟示，相信碧桂園再踏足

海外投資事，與當地政府商討可能比任何事情都重要。



＊「金九」未見落鑊，內房股難炒起＊



在傳統智慧「金九銀十」，多數相關股份通常於７?８月預先炒起，但去年該「智慧」失效

下，似乎今年亦盛情不再，相關股份亦不見有太大炒作。從來買股都是「買預期、賣結果」，在

內地經濟數據疲弱下，投資者都不敢亂下場，銀行股、公用股則逆市炒起，反映投資對於傳統消

費股份及內房股的信心不大。

碧桂園股價在今年６月起開始連番下跌，連亮麗成績表都不能刺激股價企穩５０天線

（目前報１１﹒９３元）之上，可見投資者的看法偏向悲觀。而陰陽燭圖表顯示碧桂園目前處於

下跌通道，ＲＳＩ有轉向下跡象，而股份今日再試１年新低１０﹒０２元。而投資者如有興趣，

可以嘗試短炒波幅，相信近期跌至１０元關口出現的機會頗大，一穿１０元可以嘗試小注撈入，

目前阻力位會在１２元左右，投資者可在該位止賺；如股份手失守９元關的話就無謂堅持，要止

蝕離場。相信股價催化劑將會是緊接的９、１０月的銷售數據，以及內地ＣＰＩ數據，投資者可

多加留意。



表列碧桂園年度業績部分數據（人民幣）：

數據 ２０１６年全年 ２０１７年全年 ２０１８年上半年

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收入 １５３０﹒９億 ２２６９﹒０億 １３１８﹒９億

（＋２４％） （＋４８％） （＋７０％）

毛利 ３２２﹒４億 ５８７﹒９億 ３４９﹒７億

（＋４１％） （＋８２％） （＋１﹒１倍）

純利 １１５﹒２億 ２６０﹒６億 １２９﹒４億

（＋２４％） （＋１﹒３倍） （＋７３％）

每股盈利 ５２﹒１７分 １２２﹒８０分 ６０﹒０３分

（＋２３％） （＋１﹒４倍） （＋７２％）

期末淨負債比率 ４８﹒７％ ５９﹒９％ ５９﹒０％

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部分內房股股價表現（截至９月１１日收市價計算）



股份（編號） 年初至今升變動 ６個月變動 ３個月變動

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中海外 （００６８８） －６﹒４５％ －１６﹒９０％ －１８﹒２３％

世房 （００８１３） ＋３１﹒７６％ ＋５﹒２７％ －１３﹒２５％

龍湖集團（００９６０） ＋７﹒９５％ －１０﹒９８％ －１５﹒４１％

華潤置地（０１１０９） ＋１２﹒７３％ －９﹒７１％ －１７﹒６１％

佳兆業 （０１６３８） －４０﹒３５％ －３５﹒７１％ －３９﹒５１％

融創中國（０１９１８） －２７﹒８４％ －２２﹒３３％ －２８﹒０７％

碧桂園 （０２００７） －２２﹒９３％ －２３﹒３７％ －３６﹒４５％

萬科企業（０２２０２） －１８﹒３８％ －２８﹒１５％ －１８﹒２４％

中國恆大（０３３３３） －６﹒４９％ ＋１﹒８１％ ＋５﹒００％

雅居樂 （０３３８３） －０﹒７２％ －２１﹒０５％ －３１﹒６５％

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股指

恆生指數 －１１﹒６９％ －１６﹒３６％ －１４﹒９４％

國企指數 －１１﹒７５％ －１８﹒６２％ －１５﹒１１％

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