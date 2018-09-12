【新股上市】消息指華興資本周五起招股，２７或２８日掛牌

《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息傳出，內地投行華興資本（０１９１１）將於本周五

起招股，引入３名基礎投資者，包括螞蟻金服、私人銀行ＬＧＴ、雪湖資本（Ｓｎｏｗ

Ｌａｋｅ Ｆｕｎｄｓ）。

有報道指，華興資本上周四（６日）通過上市聆訊，計劃近日展開國際推介，９月２１日定

價，９月２７或２８日掛牌。（ｄａ）

