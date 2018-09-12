《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息傳出，內地投行華興資本（０１９１１）將於本周五
起招股，引入３名基礎投資者，包括螞蟻金服、私人銀行ＬＧＴ、雪湖資本（Ｓｎｏｗ
Ｌａｋｅ Ｆｕｎｄｓ）。
有報道指，華興資本上周四（６日）通過上市聆訊，計劃近日展開國際推介，９月２１日定
價，９月２７或２８日掛牌。（ｄａ）
12/09/2018 09:04
【新股上市】消息指華興資本周五起招股，２７或２８日掛牌
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息傳出，內地投行華興資本（０１９１１）將於本周五
起招股，引入３名基礎投資者，包括螞蟻金服、私人銀行ＬＧＴ、雪湖資本（Ｓｎｏｗ
Ｌａｋｅ Ｆｕｎｄｓ）。
有報道指，華興資本上周四（６日）通過上市聆訊，計劃近日展開國際推介，９月２１日定
價，９月２７或２８日掛牌。（ｄａ）
|生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
|生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
|國際動態12/09/2018
美4級颶風撲東岸 150萬人疏散
|生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
|剖析天下11/09/2018
新興市現10年最長跌浪
|剖析天下11/09/2018
日本央行 稱長時間內不加息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰