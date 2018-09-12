【新股上市】中國春來暗盤開報２﹒０１元，低招股價逾３％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國春來教育（０１９６９）明日（１３日）於主板掛牌，今

日於輝立交易場開市價２﹒０１元，較招股價２﹒０８元低３﹒４％，現價報１﹒９４元，低招

股價６﹒７３％，以每手１０００股，不計手續費蝕１４０元。

該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒９５元，低招股價６﹒２５％。（ｍｗ）

