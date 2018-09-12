《經濟通通訊社１２日專訊》英國財相夏文達對國會表示，英倫銀行行長卡尼的任期將延長
７個月至２０２０年１月底，以協助明年英國順利脫歐。
卡尼原本的任期應於２０１９年６月底結束，但據悉財政部急切希望卡尼延長任期，而且在
尋找適當的接任人選方面亦遇到困難。（ｍｎ）
12/09/2018 08:17
【脫歐之後】英倫銀行行長卡尼同意延長任期至２０２０年１月底
《經濟通通訊社１２日專訊》英國財相夏文達對國會表示，英倫銀行行長卡尼的任期將延長
７個月至２０２０年１月底，以協助明年英國順利脫歐。
卡尼原本的任期應於２０１９年６月底結束，但據悉財政部急切希望卡尼延長任期，而且在
尋找適當的接任人選方面亦遇到困難。（ｍｎ）
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