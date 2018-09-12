【新興市風暴】阿根廷央行至少到１２月都將利率維持在６０％

《經濟通通訊社１２日專訊》阿根廷央行宣布，將維持指標利率在６０％不變至少到１２月

，並稱將採取任何必要措施來控制通脹，並且保證該國將繼續履行償還債務的責任。

隔夜阿根廷披索收低１﹒５３％，至３７﹒９６披索兌一美元，披索今年以來貶值將近５１

％。

阿根廷正與國基會（ＩＭＦ）官員進行磋商，希望能夠使ＩＭＦ加速發放６月達成的５００

億美元備用貸款協議下的資金，以緩解降低市場對其償還外債能力的擔憂。阿根廷政府最近修改

財政預算目標，將明年基本財政赤字降至零納入目標。（ｍｎ）

