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即市新聞

12/09/2018 09:22

【新興市風暴】阿根廷央行至少到１２月都將利率維持在６０％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》阿根廷央行宣布，將維持指標利率在６０％不變至少到１２月
，並稱將採取任何必要措施來控制通脹，並且保證該國將繼續履行償還債務的責任。
　　隔夜阿根廷披索收低１﹒５３％，至３７﹒９６披索兌一美元，披索今年以來貶值將近５１
％。
　　阿根廷正與國基會（ＩＭＦ）官員進行磋商，希望能夠使ＩＭＦ加速發放６月達成的５００
億美元備用貸款協議下的資金，以緩解降低市場對其償還外債能力的擔憂。阿根廷政府最近修改
財政預算目標，將明年基本財政赤字降至零納入目標。（ｍｎ）

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