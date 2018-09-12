《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，英國及歐盟準備於１１月舉行特別
峰會以簽署英國脫歐協議，消息有可能會在數日內公布。
據悉，雖然雙方的談判代表仍需要解決主要分歧，但歐盟正在做好準備，於１１月中旬安排
一次會晤，讓雙方領導人能夠正式就脫歐條款達成協議。
英國首相文翠珊將在下周三於薩爾茨堡舉行的非正式會議上向歐盟各國首腦陳述脫歐方案，
隨後其他２７位領導人將會進行討論。
安排峰會以完成脫歐談判將表明，歐洲各國政府對於英國脫歐協議的達成愈來愈有信心。
（ｍｎ）
12/09/2018 11:15
【脫歐之後】傳英國與歐盟擬１１月舉行特別峰會簽署脫歐協議
《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，英國及歐盟準備於１１月舉行特別
峰會以簽署英國脫歐協議，消息有可能會在數日內公布。
據悉，雖然雙方的談判代表仍需要解決主要分歧，但歐盟正在做好準備，於１１月中旬安排
一次會晤，讓雙方領導人能夠正式就脫歐條款達成協議。
英國首相文翠珊將在下周三於薩爾茨堡舉行的非正式會議上向歐盟各國首腦陳述脫歐方案，
隨後其他２７位領導人將會進行討論。
安排峰會以完成脫歐談判將表明，歐洲各國政府對於英國脫歐協議的達成愈來愈有信心。
（ｍｎ）
|生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
|生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
|國際動態12/09/2018
美4級颶風撲東岸 150萬人疏散
|生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
|剖析天下11/09/2018
新興市現10年最長跌浪
|剖析天下11/09/2018
日本央行 稱長時間內不加息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰