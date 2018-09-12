《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普與北韓領導人金正
恩考慮在１０月舉行第二次峰會，時間要在美國中期選舉之前。
此前白宮發言人桑德斯表示，特朗普收到金正恩的來信，信中希望舉行第二次會晤，而白宮
已經在考慮日程安排。（ｍｎ）
12/09/2018 11:40
【朝鮮局勢】據報美國與北韓計劃１０月舉行第二次峰會
《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普與北韓領導人金正
恩考慮在１０月舉行第二次峰會，時間要在美國中期選舉之前。
此前白宮發言人桑德斯表示，特朗普收到金正恩的來信，信中希望舉行第二次會晤，而白宮
已經在考慮日程安排。（ｍｎ）
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