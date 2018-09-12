《經濟通通訊社１２日專訊》據外電報道，英國保守黨政府內部約５０名反對首相文翠珊脫
歐計劃的議員，已開會討論如何以及何時將文翠珊拉下台。
據悉，議員昨晚會面並公開討論文翠珊應否繼續領導保守黨，這些議員都屬於文翠珊所在保
守黨內的一個反歐盟組織歐洲研究小組（ＥＲＧ）。
根據保守黨的規定，若有１５％的保守黨議員要求進行不信任投票，即觸發黨魁選舉。
（ｍｎ）
12/09/2018 16:04
【脫歐之後】據報英國約５０名保守黨議員討論將首相文翠珊拉下台
《經濟通通訊社１２日專訊》據外電報道，英國保守黨政府內部約５０名反對首相文翠珊脫
歐計劃的議員，已開會討論如何以及何時將文翠珊拉下台。
據悉，議員昨晚會面並公開討論文翠珊應否繼續領導保守黨，這些議員都屬於文翠珊所在保
守黨內的一個反歐盟組織歐洲研究小組（ＥＲＧ）。
根據保守黨的規定，若有１５％的保守黨議員要求進行不信任投票，即觸發黨魁選舉。
（ｍｎ）
|生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
|FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
|生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
|生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
|國際動態12/09/2018
美4級颶風撲東岸 150萬人疏散
|生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰