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12/09/2018 16:04

【脫歐之後】據報英國約５０名保守黨議員討論將首相文翠珊拉下台

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據外電報道，英國保守黨政府內部約５０名反對首相文翠珊脫
歐計劃的議員，已開會討論如何以及何時將文翠珊拉下台。
　　據悉，議員昨晚會面並公開討論文翠珊應否繼續領導保守黨，這些議員都屬於文翠珊所在保
守黨內的一個反歐盟組織歐洲研究小組（ＥＲＧ）。
　　根據保守黨的規定，若有１５％的保守黨議員要求進行不信任投票，即觸發黨魁選舉。
（ｍｎ）

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