  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/09/2018 18:01

【北水炒Ｄ乜】北水流入逾５億，買匯控潤啤騰訊招行，沽中生製藥

　　《經濟通通訊社１２日專訊》北水周三淨流入５﹒５２億元人民幣，為連續第九個交易日淨
流入；其中北水流入最多的個股為匯控（００００５）、華潤啤酒（００２９１）、騰訊
（００７００）、招行（０３９６８）；相反沽盤最多的個股為中國生物製藥（０１１７７）。
　　全日主板成交９４８﹒４億元，較周二（１１日）增加１２％；港股通成交額８６﹒８２億
，佔大市成交９﹒１５％。
　　港股全日跌７７﹒５１點或０﹒２９％，收報２６３４５﹒０４點，連跌六日，累挫
１６２８點或５﹒８２％。
　
＊匯控反彈０﹒５％，北水流入４億為全日最多＊
　
　　匯控連跌多日後有資金支持，周三輕微反彈０﹒５３％，收報６６﹒６５元，北水全日流入
４﹒１３億，為全日最多北水買盤的個股，過去三日合計淨流入１０﹒９２億；另一重磅股騰訊
獲北水流入９２２５萬，過去三日合計買盤１﹒５５億。
　　另外，北水分別流入華潤啤酒１﹒０１億；流入招行８６７１萬；流入工行（０１３９８）
５６５３萬，三日合計買盤７﹒２３億。
　
＊中生製藥急瀉逾１４％，北水沽１﹒５億＊
　
　　內地擬實施藥品帶量採購試點，消息重挫醫藥股，藍籌新貴中生製藥（０１１７７）重創　
１４﹒３８％，收報７﹒５元，為全日跌幅最大藍籌，北水全日沽１﹒４８億。（ｅｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
國際動態12/09/2018
美4級颶風撲東岸 150萬人疏散
生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN