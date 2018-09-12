《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息報道，山東黃金集團（滬：６００５４７）旗
下的山東黃金礦業最快會於明日（１３日）向市場詢價及舉行上市記者會，周五（１４日）起公
開招股，集資８億美元，較早前市傳的１０億美元為少。
據悉，公司會將集資所得用於收購海外礦產、營運資金及償還貸款。（ｃｈ）
12/09/2018 18:32
【新股上市】山東黃金礦業周五起招股，集資額傳降至８億美元
《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息報道，山東黃金集團（滬：６００５４７）旗
下的山東黃金礦業最快會於明日（１３日）向市場詢價及舉行上市記者會，周五（１４日）起公
開招股，集資８億美元，較早前市傳的１０億美元為少。
據悉，公司會將集資所得用於收購海外礦產、營運資金及償還貸款。（ｃｈ）
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