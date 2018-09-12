【新股上市】山東黃金礦業周五起招股，集資額傳降至８億美元

《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息報道，山東黃金集團（滬：６００５４７）旗

下的山東黃金礦業最快會於明日（１３日）向市場詢價及舉行上市記者會，周五（１４日）起公

開招股，集資８億美元，較早前市傳的１０億美元為少。

據悉，公司會將集資所得用於收購海外礦產、營運資金及償還貸款。（ｃｈ）

