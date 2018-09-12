【新股上市】春來教育（１９６９）暗盤收市跌５﹒３％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國春來教育（０１９６９）明日（１３日）於主板掛牌，今

日於輝立交易場收報１﹒９７元，較招股價２﹒０８元低５﹒３％。每手１０００股，不計手續

費蝕１１０元。

該股於耀才證券暗盤交易系統中，同樣收報１﹒９７元。（ｃｈ）

