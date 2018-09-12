【夜期時段】即月期指最新報２６３０８點，跌３３點，低水３７點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６３２８點，跌１３點，低水１

７點，最新報２６３０８點，跌３３點，低水３７點，合約成交３６０１張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０２５６點，升８點，高水１７點，最新報１０２

４１點，跌７點，高水２點，合約成交１７３２張。（ｃｈ）

