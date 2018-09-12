《經濟通通訊社１２日專訊》財政司司長陳茂波將於明日（１３日）訪問惠州，將與惠州市
領導會面，並參觀當地的創新科技企業，同日晚上返港。在他離港期間，財經事務及庫務局局長
劉怡翔會署任財政司司長。（ｃｗ）
12/09/2018 18:14
【香港政情】財政司司長明到惠州與市領導會面及參觀創科企業
《經濟通通訊社１２日專訊》財政司司長陳茂波將於明日（１３日）訪問惠州，將與惠州市
領導會面，並參觀當地的創新科技企業，同日晚上返港。在他離港期間，財經事務及庫務局局長
劉怡翔會署任財政司司長。（ｃｗ）
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