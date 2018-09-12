【聚焦人幣】人幣中間價三連跌，今貶５８點子，報６﹒８５４６

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５４６，

較上個交易日貶５８點子，連跌三個交易日，上個交易日報６﹒８４８８。

人民幣匯率在重啟逆周期因子後未有顯著回升，在岸人民幣上日更重返前期低位。據《上海

證券報》引述專家指出，逆周期因子的作用並不在於逆轉人民幣走勢，而是控制單邊預期的產生

，只用短期人民幣匯率走勢，來簡單判斷逆周期因子是否真正啟用並不合適。人民幣匯率有經濟

基本面支撐，且監管部門採取逆周期調控政策，同時外匯供求關係趨於平衡，相信人民幣的貶值

程度仍處於可控範圍，未來人民幣匯率仍會在均衡範圍內雙向波動。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．８５４６ ＋ ５８．００

１歐元╱人民幣 ７．９４８２ ＋ １０２．００

１００日圓╱人民幣 ６．１４２５ － ２１７．００

１港元╱人民幣 ０．８７３３ ＋ ７．８０

１英鎊╱人民幣 ８．９２４３ － １０．００

１澳元╱人民幣 ４．８７７４ ＋ ５６．００

１紐元╱人民幣 ４．４６７５ － １２．００

１新加坡╱人民幣 ４．９８３２ ＋ １５３．００

１瑞郎╱人民幣 ７．０４７０ ＋ １９１．００

１加元╱人民幣 ５．２５０８ ＋ ４６５．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０４９ － ３．００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０．１２１２ －１７６８．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１９８１ － ２０２．００

１人民幣╱韓元 １６４．０４００ － ７０．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

