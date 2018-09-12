  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/09/2018 09:36

【連環爆雷】公安機關對網貸平台涉嫌非法集資案件開展集中登記

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》為進一步做好網貸平台涉嫌非法集資案件
的查處工作，根據公安部部署，９月１０日，公安機關開始對網貸平台涉嫌非法集資案件開展集
中網上登記。首批上線登記的網貸平台案件有５０宗。
　　公安部經濟犯罪偵查局負責人表示，將全面查清案件事實，全力追贓輓損，希望有關投資人
及時進行網上登記，下一步公安機關還將啟動更多網貸平台涉嫌非法集資案件的網上登記工作。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
國際動態12/09/2018
美4級颶風撲東岸 150萬人疏散
生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
剖析天下11/09/2018
新興市現10年最長跌浪
剖析天下11/09/2018
日本央行 稱長時間內不加息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN