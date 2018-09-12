《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》為進一步做好網貸平台涉嫌非法集資案件
的查處工作，根據公安部部署，９月１０日，公安機關開始對網貸平台涉嫌非法集資案件開展集
中網上登記。首批上線登記的網貸平台案件有５０宗。
公安部經濟犯罪偵查局負責人表示，將全面查清案件事實，全力追贓輓損，希望有關投資人
及時進行網上登記，下一步公安機關還將啟動更多網貸平台涉嫌非法集資案件的網上登記工作。
12/09/2018 09:36
【連環爆雷】公安機關對網貸平台涉嫌非法集資案件開展集中登記
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》為進一步做好網貸平台涉嫌非法集資案件
的查處工作，根據公安部部署，９月１０日，公安機關開始對網貸平台涉嫌非法集資案件開展集
中網上登記。首批上線登記的網貸平台案件有５０宗。
公安部經濟犯罪偵查局負責人表示，將全面查清案件事實，全力追贓輓損，希望有關投資人
及時進行網上登記，下一步公安機關還將啟動更多網貸平台涉嫌非法集資案件的網上登記工作。
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