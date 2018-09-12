《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強１１日考察市場監管總
局並主持召開座談會時表示，公正監管和市場活力是一枚硬幣的兩面。沒有公正監管就不會有公
平競爭，沒有公平競爭就不會有市場活力。市場監管總局作為直接面對億萬市場主體的部門，職
責是「市場」監管，不是「計劃」監管，要管活不是管死，要管優不是管亂。
12/09/2018 09:52
【駐京專電】李克強考察市場監管總局，強調「要管活不是管死」
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強１１日考察市場監管總
局並主持召開座談會時表示，公正監管和市場活力是一枚硬幣的兩面。沒有公正監管就不會有公
平競爭，沒有公平競爭就不會有市場活力。市場監管總局作為直接面對億萬市場主體的部門，職
責是「市場」監管，不是「計劃」監管，要管活不是管死，要管優不是管亂。
|生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
|生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
|國際動態12/09/2018
美4級颶風撲東岸 150萬人疏散
|生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
|剖析天下11/09/2018
新興市現10年最長跌浪
|剖析天下11/09/2018
日本央行 稱長時間內不加息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰