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12/09/2018 09:52

【駐京專電】李克強考察市場監管總局，強調「要管活不是管死」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強１１日考察市場監管總
局並主持召開座談會時表示，公正監管和市場活力是一枚硬幣的兩面。沒有公正監管就不會有公
平競爭，沒有公平競爭就不會有市場活力。市場監管總局作為直接面對億萬市場主體的部門，職
責是「市場」監管，不是「計劃」監管，要管活不是管死，要管優不是管亂。

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