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即市新聞

12/09/2018 09:14

【聚焦人幣】在岸人幣重返低位，專家澄清逆周期因子無助扭轉方向

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行上月底宣布重啟逆周期因子，惟人民幣中間價未有明
顯上升，上日（１１日）下調近１００點子，是否意味逆周期因子無效？據《上海證券報》引述
專家指出，逆周期因子的作用並不在於逆轉人民幣走勢，而是控制單邊預期的產生，只用短期人
民幣匯率走勢，來簡單判斷逆周期因子是否真正啟用並不合適。
　　人民幣中間價上日下調９９點子，至６﹒８４８８，為８月２７日以來最低，在岸人民幣（
ＣＮＹ）亦一度回落至重啟逆周期因子後的最低點６﹒８７４１，離岸人民幣（ＣＮＨ）目前仍
在６﹒８８徘徊。
　　報道引述專家指，逆周期因子實際上加大了人民幣對美元匯率中間價的調整幅度，但並沒有
扭轉方向的作用。在必要情況下，逆周期因子或強或弱，比例有增有減。更重要的是，它的重啟
避免了單邊預期。
　　另外，在美元沒有顯著貶值的情況下，人民幣不具備大幅升值的條件。美國近日公布了８月
強勁的非農就業數據，而本月美國聯儲局加息很難轉變，加上美國貿易政策、新興經濟體風波、
中東局勢等因素帶來的風險預期，市場買入美元的避險情緒加劇，從而推高美元價格，預料人民
幣仍會階段性承壓。
　　不過，由於人民幣匯率有經濟基本面支撐，且監管部門採取逆周期調控政策，同時外匯供求
關係趨於平衡，相信人民幣的貶值程度仍處於可控範圍。目前人民幣匯率相較於其他新興市場經
濟體而言仍然較為穩定，未來人民幣匯率在均衡範圍內雙向波動仍是主旋律。（ｋｌ）

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