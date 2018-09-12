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12/09/2018 13:27

【貿易開戰】貿易戰影響，農業農村部下調９月大豆預測進口量

　　《經濟通通訊社１２日專訊》農業農村部市場預警專家委員會發布供需預測月報指，受中美
經貿摩擦、生豬養殖效益下降、畜禽低蛋白日糧配方逐步推廣、國內大豆增產等因素影響，預計
９月大豆進口量降至８３６５萬噸，較８月預測的減少１０２０萬噸。
　　供需預測月報亦顯示，受中美經貿摩擦影響，大豆、玉米替代品等進口減少，飼料原料中玉
米用量增加，９月飼用玉米比上月預測數調增２００萬噸。（ｋｌ）

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