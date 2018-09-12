【貿易開戰】胡春華：明確反對貿易保護主義，支持多邊主義

《經濟通通訊社１２日專訊》國務院副總理胡春華在河內參加東南亞國家聯盟（ＡＳＥＡＮ

）全球經濟論壇開幕式時表示，各國應「明確反對」貿易保護主義。他表示，一些國家的貿易保

護主義和單邊舉措正嚴重削弱以規則為基礎的多邊貿易機制，給全球經濟帶來最重大的風險。

他強調，必須明確反對保護主義和單邊主義，堅定支持多邊主義，支持全球經濟和多邊貿易

體系。（ｂｉ）

