《經濟通通訊社１２日專訊》外電報道，日本首相安倍晉三在海參崴與中國國家主席習近平
會面後表示，他們已達成一致，安排安倍１０月訪問中國，這是兩國關係趨暖的最新跡象。
安倍表示，他與習近平一致認為，日本和中國擔負著世界和平和繁榮重責，同時也有著達成
朝鮮（北韓）去核化的共同目標。
安倍曾表示，他希望習近平能夠盡早訪日，雙方互訪將可讓兩國關係達到新境界。
此前有日本媒體報道指，安倍可能定於１０月２３日訪華，這是中日和平友好條約於
１９７８年正式生效的日子。（ｂｉ）
12/09/2018 14:31
【中日局勢】日本首相安倍晉三：正安排１０月訪問中國
《經濟通通訊社１２日專訊》外電報道，日本首相安倍晉三在海參崴與中國國家主席習近平
會面後表示，他們已達成一致，安排安倍１０月訪問中國，這是兩國關係趨暖的最新跡象。
安倍表示，他與習近平一致認為，日本和中國擔負著世界和平和繁榮重責，同時也有著達成
朝鮮（北韓）去核化的共同目標。
安倍曾表示，他希望習近平能夠盡早訪日，雙方互訪將可讓兩國關係達到新境界。
此前有日本媒體報道指，安倍可能定於１０月２３日訪華，這是中日和平友好條約於
１９７８年正式生效的日子。（ｂｉ）
|生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
|FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
|生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
|生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
|國際動態12/09/2018
美4級颶風撲東岸 150萬人疏散
|生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰