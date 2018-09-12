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12/09/2018 14:31

【中日局勢】日本首相安倍晉三：正安排１０月訪問中國

　　《經濟通通訊社１２日專訊》外電報道，日本首相安倍晉三在海參崴與中國國家主席習近平
會面後表示，他們已達成一致，安排安倍１０月訪問中國，這是兩國關係趨暖的最新跡象。
　　安倍表示，他與習近平一致認為，日本和中國擔負著世界和平和繁榮重責，同時也有著達成
朝鮮（北韓）去核化的共同目標。
　　安倍曾表示，他希望習近平能夠盡早訪日，雙方互訪將可讓兩國關係達到新境界。
　　此前有日本媒體報道指，安倍可能定於１０月２３日訪華，這是中日和平友好條約於
１９７８年正式生效的日子。（ｂｉ）

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