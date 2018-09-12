【貿易開戰】周小川：中美新一輪談判料在１１月美國中期選舉後

《經濟通通訊社１２日專訊》據俄羅斯衛星通訊社報道，人民銀行前行長周小川接受專訪時

表示，中美新一輪貿易談判預計在美國１１月中期選舉後舉行。由於尚未清楚美國接下去將採取

什麼樣的步驟，又未知美國會在下一輪貿易談判上採取何種措施，因此中國仍採取觀望立場。

周小川又透露，中國可能修正打擊經濟債務的政策。在中美貿易矛盾之下，經濟放緩對企業

來說可能是致命的。他表示，應該控制打擊加槓桿的過程，而在貿易矛盾下，打擊經濟債務的政

策可能發生變化，或有某些不大的修正。（ｃｔ）

