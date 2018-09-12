《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元７天期逆回購操作，
結束連續１５個交易日暫停逆回購的局面。公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放６００
億元人民幣。
自人行暫停逆回購操作以來，隔夜、７天、１個月、３個月上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈ
ｉｂｏｒ）已分別累計上升６６個基點、２６個基點、４４個基點、２１個基點，反映銀行間資
金面轉趨緊張。（ｋｌ）
12/09/2018 09:23
【人行放水】消息稱人行重啟逆回購放水６００億，結束連停１５日
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元７天期逆回購操作，
結束連續１５個交易日暫停逆回購的局面。公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放６００
億元人民幣。
自人行暫停逆回購操作以來，隔夜、７天、１個月、３個月上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈ
ｉｂｏｒ）已分別累計上升６６個基點、２６個基點、４４個基點、２１個基點，反映銀行間資
金面轉趨緊張。（ｋｌ）
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