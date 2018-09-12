【貿易開戰】報道指中國推遲美國企業的各類牌照申請，包括金融業

《經濟通通訊社１２日專訊》中國在提出擴大對外開放舉措之後，因中美貿易戰不斷升溫，

再度向美國企業關上市場的大門。據外電引述一名美國商業組織官員稱，中國監管機構正在推遲

美國公司在金融服務及其他行業的牌照申請，直到兩國關稅糾紛解決為止，報道又引述美中貿易

全國委員會副總裁Ｊａｃｏｂ Ｐａｒｋｅｒ稱，其確認中國承諾開放的行業也出現了類似情形

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