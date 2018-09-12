【調控升級】哈爾濱政府：一手盤平均售價不得高於同期同區樓盤

《經濟通通訊社１２日專訊》中國地方政府再出樓市調控新招，哈爾濱市政府發布關於穩定

商品房價格的意見，除了提高商品房預售審批門檻、控制商品房上市供應節奏、嚴格執行失信懲

戒制度之外，更提出樓盤申報銷售平均價格不能高於同期、同地段、同質樓盤銷售平均價格，待

售商品房售價不得高於已售商品房的價格。（ｅｙ）

