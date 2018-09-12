【貿易開戰】專家：若停美國原油進口，內地將每日缺口４０萬桶油

《經濟通通訊社１２日專訊》中國石油經濟技術研究院副院長姜學峰出席會議時表示，雖然

中國最終沒有對美國進口原油的１６０億美元徵收關稅，但目前仍有不確定性。姜更指出，若停

止美油進口，中國原油缺口將達到每日３０萬至４０萬桶，而中國是除加拿大外，美國最大的原

油進口國。

去年中國每日從美國進口原油２２﹒４萬桶，佔其出口總量的２０％，今年上半年每日進口

量升至３５萬桶左右。（ｅｙ）

