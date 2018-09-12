  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/09/2018 17:04

【聚焦數據】人行：８月末Ｍ２增８﹒２％低預期，Ｍ１增３﹒９％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，８月底廣義貨幣（Ｍ２）餘額１７８﹒８７萬
億元（人民幣．下同），按年增長８﹒２％，增速分別比上月底及上年同期低０﹒３個和０﹒４
個百分點，亦較預期的８﹒５％為低。
　　狹義貨幣（Ｍ１）餘額５３﹒８３萬億元，增長３﹒９％，增速分別比上月底及上年同期低
１﹒２個和１０﹒１個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額６﹒９８萬億元，增長３﹒３％。當月
淨投放現金２４５億元。
　　期內，銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交１０８﹒７９萬億元，日均成交
４﹒７３萬億元，日均成交比上年同期增長４５﹒６％。
　　其中，同業拆借日均成交增長１４４﹒４％，現券日均成交增長６９﹒１％，質押式回購日
均成交增長３５﹒７％。
　　另外，同業拆借加權平均利率為２﹒２９％，分別比上月底和上年同期低０﹒１８個和
０﹒６７個百分點；質押式回購加權平均利率為２﹒２５％，分別比上月底和上年同期低
０﹒１８個和０﹒８４個百分點。
　　跨境貿易人民幣結算業務發生４７５１﹒２億元，直接投資人民幣結算業務發生
２２３９﹒１億元。以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投
資、外商直接投資分別發生３３８１﹒４億元、１３６９﹒８億元、４８２﹒８億元、
１７５６﹒３億元。（ｋｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
國際動態12/09/2018
美4級颶風撲東岸 150萬人疏散
生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN