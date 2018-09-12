【聚焦數據】人行：８月末Ｍ２增８﹒２％低預期，Ｍ１增３﹒９％

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，８月底廣義貨幣（Ｍ２）餘額１７８﹒８７萬

億元（人民幣．下同），按年增長８﹒２％，增速分別比上月底及上年同期低０﹒３個和０﹒４

個百分點，亦較預期的８﹒５％為低。

狹義貨幣（Ｍ１）餘額５３﹒８３萬億元，增長３﹒９％，增速分別比上月底及上年同期低

１﹒２個和１０﹒１個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額６﹒９８萬億元，增長３﹒３％。當月

淨投放現金２４５億元。

期內，銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交１０８﹒７９萬億元，日均成交

４﹒７３萬億元，日均成交比上年同期增長４５﹒６％。

其中，同業拆借日均成交增長１４４﹒４％，現券日均成交增長６９﹒１％，質押式回購日

均成交增長３５﹒７％。

另外，同業拆借加權平均利率為２﹒２９％，分別比上月底和上年同期低０﹒１８個和

０﹒６７個百分點；質押式回購加權平均利率為２﹒２５％，分別比上月底和上年同期低

０﹒１８個和０﹒８４個百分點。

跨境貿易人民幣結算業務發生４７５１﹒２億元，直接投資人民幣結算業務發生

２２３９﹒１億元。以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投

資、外商直接投資分別發生３３８１﹒４億元、１３６９﹒８億元、４８２﹒８億元、

１７５６﹒３億元。（ｋｌ）

