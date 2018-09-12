【聚焦數據】人行：８月新增貸１﹒２８萬億元，略低預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，８月新增人民幣貸款１﹒２８萬億元（人民幣

．下同），按年多增１８３４億元，惟較預期的１﹒３萬億元低。

截至上月底，本、外幣貸款餘額１３７﹒５９萬億元，按年增長１２﹒８％。人民幣貸款餘

額１３１﹒８８萬億元，增長１３﹒２％，增速與上月底和上年同期均持平。

人民幣貸款方面，分部門看，住戶部門貸款增加７０１２億元。其中，短期貸款增２５９８

億元，中長期貸款增加４４１５億元；非金融企業及機關團體貸款增加６１２７億元，其中，短

期貸款減少１７４８億元，中長期貸款增加３４２５億元，票據融資增加４０９９億元；非銀行

業金融機構貸款減少４３９億元。

至於外幣貸款，餘額８３６０億美元，增長０﹒４％，當月外幣貸款減少６２億美元。



＊８月住戶存款增加３４６３億元＊



存款方面，８月人民幣存款增加１﹒０９萬億元，按年少增２７２９億元。

截至上月底，本、外幣存款餘額１８０﹒４７萬億元，增長８％。人民幣存款餘額

１７５﹒２４萬億元，增長８﹒３％，增速分別比上月底及上年同期低０﹒２個和０﹒７個百分

點。其中，住戶存款增加３４６３億元，非金融企業存款增加６１３９億元，財政性存款增加

８５０億元，非銀行業金融機構存款減少２２１１億元。

至於外幣存款餘額則為７６６５億美元，下降２﹒７％，當月外幣存款減少２１億美元。（

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