【ＦＯＣＵＳ】「遠東陣營」集結，侵侵或臨四線作戰

【ＦＯＣＵＳ】從「５００億」到「２０００億」再到「２６７０億」，對華徵稅叫價層層

加碼的侵侵，周二（１１日）再在白宮橢圓形辦公室對傳媒聲稱，「Ｗｅ’ｖｅ ｔａｋｅｎ

ａ ｖｅｒｙ ｔｏｕｇｈ ｓｔａｎｄ ｏｎ Ｃｈｉｎａ（正對中國採取非常強硬立場）」

；另一邊廂，中國、俄羅斯、日本正愈行愈近，加上北韓恩恩稍早稱「朝中關係堅不可摧，無人

能夠撼動」，似以遠東陣營共同對抗美國「狂人」。



＊空襲軍演陸續「打臉」＊



正在俄羅斯海參崴出席「東方經濟論壇」的大大，昨日在與俄羅斯總統普京會晤後的記者會

上，不點名批評美國令地緣政治氣候愈來愈難以預測，並使得中俄合作的重要性日益上升。普京

亦指，「我們在政治、安全和國防領域都建立了信任關係」，並預計今年俄中貿易額將達創紀錄

的１０００億美元。

就在上周二（４日），俄羅斯剛剛空襲了敘利亞伊德利卜省的極端組織「征服陣線」目標，

可謂直接「打臉」３日發推警告「Ｍｕｓｔ ｎｏｔ ｒｅｃｋｌｅｓｓｌｙ ａｔｔａｃｋ」

的侵侵。

不單如此，俄羅斯昨日再啟幕冷戰結束後規模最大的代號「東方２０１８」（Ｖｏｓｔｏｋ

－１８）軍演，中國亦派出約３２００名士兵參加，顯示中俄已發展到協調武器系統和指揮結構

的程度，而不再僅是象徵性武力展示。

此舉或令地緣政治大師基辛格（Ｈｅｎｒｙ Ｋｉｓｓｉｎｇｅｒ）如芒在背，其據稱早在

總統交接期間，就私下力諫侵侵「聯俄抗中」，但眼下的結果似乎剛剛相反。



＊日趨勢專家籲奮戰到底＊



除了中俄，中日關係亦迅速回暖，大大今日稍後將會晤日揆安倍，被指是為後者下月訪華試

水溫。奧巴馬時代極受推崇的「美日聯盟」愈來愈不被侵侵待見，或促使安倍對華示好、抱團的

原因。

日本是繼中國、墨西哥後美國的第三大貿易逆差國，早在６月，侵侵就以「我還記得珍珠港

」向安倍施壓訂定對等的貿易制度。而上周五（７日），侵侵再罕見對日本展現強硬姿態，稱「

日本從來沒考慮過與前任美國總統奧巴馬進行交涉，因為他們認為不會受到美國的懲罰。但在我

這裏卻恰恰相反。」

侵侵四面樹敵加上出爾反爾，連日本的趨勢專家大前研一（Ｏｍａｅ Ｋｅｎｉｃｈｉ）也

呼籲日本千萬不可隨他起舞，而應從日美貿易戰爭中學到更多教訓，是時候該硬起來奮戰到底。

除了中日，中國與北韓、俄羅斯與北韓近期亦互動頻頻，俄羅斯駐華大使傑尼索夫就指，如

果條件成熟，不排除舉行普京、習近平、金正恩三人峰會。

中國與俄羅斯、日本、北韓關係升溫，恐令侵侵首席經濟顧問庫德洛所言「中國人可能會發

現自己變得更加孤立，並且會開始答應特朗普總統的要求」變作一堆空話。侵侵雖已「搞掂」墨

西哥、與歐盟暫時休戰，但面對「遠東陣營」能否同時對華、俄、日、朝四線作戰，拭目以待。

《經濟通通訊社 俞瑾》

