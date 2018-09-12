《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產表示，沙田第一城交投持續放緩，最新錄得３７座低
層Ｅ室成交，建築面積３９５平方呎，實用面積２８４平方呎，兩房間隔，以４９８萬元沽出，
跌穿５００萬元水平，實用面積平均呎價１７５３５元。
原業主於２０１２年７月以２２９萬元買入單位，持貨６年，現易手帳面獲利約２６９萬元
離場，單位升值約１﹒２倍。（ｃｙ）
12/09/2018 17:42
【本港樓市】沙田第一城兩房單位二手成交價跌穿５００萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產表示，沙田第一城交投持續放緩，最新錄得３７座低
層Ｅ室成交，建築面積３９５平方呎，實用面積２８４平方呎，兩房間隔，以４９８萬元沽出，
跌穿５００萬元水平，實用面積平均呎價１７５３５元。
原業主於２０１２年７月以２２９萬元買入單位，持貨６年，現易手帳面獲利約２６９萬元
離場，單位升值約１﹒２倍。（ｃｙ）
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