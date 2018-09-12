  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/09/2018 17:42

【本港樓市】沙田第一城兩房單位二手成交價跌穿５００萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產表示，沙田第一城交投持續放緩，最新錄得３７座低
層Ｅ室成交，建築面積３９５平方呎，實用面積２８４平方呎，兩房間隔，以４９８萬元沽出，
跌穿５００萬元水平，實用面積平均呎價１７５３５元。
　　原業主於２０１２年７月以２２９萬元買入單位，持貨６年，現易手帳面獲利約２６９萬元
離場，單位升值約１﹒２倍。（ｃｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
國際動態12/09/2018
美4級颶風撲東岸 150萬人疏散
生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN