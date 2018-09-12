【企業盈警】香港資源（０２８８２）料年度虧損減少

《經濟通通訊社１２日專訊》香港資源（０２８８２）宣布，預期截至今年６月底止年度虧

損，較上年度同期減少逾５０％，改善主要由於香港及中國內地增加店舖及櫃台，以及香港及澳

門以及中國內地整體同店銷售增加令營業額增加；截至２０１７年止年度的匯兌虧損，轉為截至

２０１８年止年度的匯兌收益；以及概無於一間聯營公司及一部電影之投資的減值虧損。

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