《經濟通通訊社１２日專訊》香港資源（０２８８２）宣布，預期截至今年６月底止年度虧
損，較上年度同期減少逾５０％，改善主要由於香港及中國內地增加店舖及櫃台，以及香港及澳
門以及中國內地整體同店銷售增加令營業額增加；截至２０１７年止年度的匯兌虧損，轉為截至
２０１８年止年度的匯兌收益；以及概無於一間聯營公司及一部電影之投資的減值虧損。
（ｈｍ）
12/09/2018 08:08
【企業盈警】香港資源（０２８８２）料年度虧損減少
《經濟通通訊社１２日專訊》香港資源（０２８８２）宣布，預期截至今年６月底止年度虧
損，較上年度同期減少逾５０％，改善主要由於香港及中國內地增加店舖及櫃台，以及香港及澳
門以及中國內地整體同店銷售增加令營業額增加；截至２０１７年止年度的匯兌虧損，轉為截至
２０１８年止年度的匯兌收益；以及概無於一間聯營公司及一部電影之投資的減值虧損。
（ｈｍ）
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