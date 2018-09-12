《經濟通通訊社１２日專訊》傳遞娛樂（０１３２６）宣布，料今年６月底止淨虧損增加介
乎約３﹒３倍至３﹒８倍。主要是由於香港及中國四間新影院的租金開支上升，導致電影放映業
務的銷售及發行開支相應增加，而去年香港只有兩間電影院；由於電影放映分部表現欠佳而導致
物業、廠房及設備之減值虧損；聯營公司權益之減值虧損；及投資一部電影之減值虧損。
（ｈｍ）
12/09/2018 08:08
【企業盈警】傳遞娛樂（０１３２６）料年度虧損增加最多３﹒８倍
《經濟通通訊社１２日專訊》傳遞娛樂（０１３２６）宣布，料今年６月底止淨虧損增加介
乎約３﹒３倍至３﹒８倍。主要是由於香港及中國四間新影院的租金開支上升，導致電影放映業
務的銷售及發行開支相應增加，而去年香港只有兩間電影院；由於電影放映分部表現欠佳而導致
物業、廠房及設備之減值虧損；聯營公司權益之減值虧損；及投資一部電影之減值虧損。
（ｈｍ）
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