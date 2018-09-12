【企業盈警】伯明翰（０２３０９）料年度虧損顯著增加

《經濟通通訊社１２日專訊》伯明翰（０２３０９）宣布，截至今年６月底止年度虧損將顯

著增加，主要為提升球會競爭力使營運成本上升，尤其在球會於本球季簽入多名新球員，及更換

領隊後所增加的球員註冊費及員工成本所致。（ｈｍ）

